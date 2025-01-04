عمر جابر: المصري فريق منظم وقوي.. ولاعبي الزمالك يبذلون قصارى جهدهم للتتويج بجيع البطولات التي يشارك بها الأبيض

أكد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية مباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة:" نواجه فريق قوي وصعب، وهذه المواجهة الثالثة بين الزمالك والمصري في وقت قليل".

وتابع عمر جابر:" المنافس فريق منظم وقوي والزمالك يهدف لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، ولاعبو الأبيض هدفهم تحقيق كافة البطولات التي يشارك فيها الفريق".

وواصل:" نخوض مباريات كثيرة في وقت قصير للغاية، واللاعبون يعلمون أن الدوري استثنائي في الموسم الحالي، وكل لاعب يبذل قصارى جهده من أجل المشاركة والجميع جاهز تحسبًا للمشاركة".

واضاف عمر جابر:" الدوافع موجودة لدى اللاعبين في لقاء الغد، ونحن نمثل فريق كبير لديه جماهير كثيرة سواء في مصر أو خارجه، والجماهير تساند الزمالك بشدة سواء داخل مصر أو في الخارج".

واختتم قائلًا:" الفريق مر بظروف صعبة ولكن جميع اللاعبين رغبتهم هي تحقيق الفوز باستمرار والمنافسة على كافة الألقاب".



ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها غدًا الأحد باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.