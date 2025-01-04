الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المصري في الكونفدرالية الإفريقية

الفجر الرياضي
مران الزمالك
مران الزمالك

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب فندق هيلتون برج العرب، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المصري

وحرص الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس على تخفيف الحمل البدني للاعبين خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل لقاء المصري المرتقب.

وخاض اللاعبون فقرة بدنية خفيفة تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال تضمنت تدريبات تأهيلية، بجانب فقرة بالكرة.

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وبعد ذلك أدى لاعبو الزمالك تدريبات فنية تحت إشراف كريستيان جروس المدير الفني وأمير عزمي المدرب العام لتطبيق بعض الجوانب الخططية، قبل خوض تقسيمة فنية مصغرة في نهاية المران لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال المران ومنح اللاعبين تعليمات فنية باستمرار لتنفيذ المطلوب استعدادًا للقاء المرتقب أمام المصري.
ويحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره المصري البورسعيدي  في السادسة مساء غدًا الأحد باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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