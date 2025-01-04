سموحة يفوز على منتخب السويس بهدف ويصعد لدور الستة عشر

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه على نظيره منتخب السويس بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات دور ال 32 فى بطولة كأس مصر.

سجل محمد سالم هدف المباراة الوحيد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وبذلك يصعد فريق سموحه إلى دور السته عشر.

جاءت المباراة متوسطة المستوى وتأثر أداء لاعبى الفريقين ببرودة الجو.

وسيطر سموحه على منتصف الملعب معظم فترات المباراة وهدد مرمى منتخب السويس وترجم سيطرته إلى هدف.

ويلتقى فريق سموحه يوم الثلاثاء القادم مع النادى الأهلى على ستاد القاهرة وهى المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة.