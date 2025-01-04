عاجل | التموين : أسواق "اليوم الواحد" تساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين

صرّح ناصر ثابت، مدير مديرية التموين بمحافظة القاهرة، أن أسواق “اليوم الواحد” تمثل مبادرة مهمة تهدف إلى طمأنة المواطنين من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق التقليدية، مما يخفف الأعباء المالية عنهم مع اقتراب شهر رمضان المبارك.





وأوضح ثابت، اليوم السبت، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أطلقت هذه الأسواق مؤخرًا في عدة مناطق بمحافظة القاهرة، مثل مدينة نصر، حلوان، الأميرية، ومواقع أخرى، بالتعاون بين الشركة القابضة والقطاع الخاص. تهدف المبادرة إلى توفير السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون، بما في ذلك السكر، الزيت، الأرز، المكرونة، الشاي، الصلصة، الفواكه، اللحوم، والدواجن.





وأشار إلى أن الأسواق تقدم تخفيضات كبيرة على الأسعار، حيث تصل الخصومات إلى 30%، وقد ترتفع إلى 50% على بعض منتجات المنظفات، مما يجعلها خطوة إيجابية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار معقولة.





وأكد أن هذه المبادرة شهدت إقبالًا واسعًا من المواطنين، خاصة على شراء اللحوم والدواجن المجمدة والخضراوات والفواكه، حيث تتراوح أسعار اللحوم بين 275 و290 جنيهًا للكيلو. وأضاف أن هذه الأسواق تتيح للمواطنين فرصة الحصول على جميع احتياجاتهم الأساسية من مكان واحد بأسعار تنافسية.