الإدارة السورية الجديدة تفرض شروطا جديدة على دخول اللبنانيين إلى سوريا

عربي ودولي
بوابة الفجر

فرضت الإدارة الجديدة في سوريا اليوم السبت، شروطا جديدة على دخول اللبنانيين إلى الأراضي السورية.

وحسب ما تم تداوله في الإعلام اللبناني، فإن شروط دخول اللبنانيين الجديدة إلى سوريا جاءت كالآتي: 

  • إقامة صالحة في سوريا.
  • زوج سوري أو زوجة سورية.
  • ابن أو ابنة سورية.
  • موافقة خطية من الأمن العام السوري.

وأفاد مصدر مطلع بالأمن العام اللبناني في وقت سابق لـRT بأن هناك إجراءات سورية مشددة تمنع دخول اللبنانيين إلى سوريا عبر المعابر الشرعية.

وفي اتصال هاتفي جرى أمس الجمعة بين رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، دعا الأخير رئيس حكومة لبنان لزيارة دمشق، وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين وبشكل خاص الملفات الطارئة، وما تعرض له الجيش (اللبناني) على الحدود مع سوريا في البقاع، حيث أكد الشرع أن "الأجهزة السورية المعنية قامت بكل ما يلزم لإعادة الهدوء على الحدود ومنع تجدد ما حصل.

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