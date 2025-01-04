كسور وسحجات..تفاصيل إصابة طفل صغير بعد دهسه بسيارة مطرب شعبي في إمبابة

تباشر النيابة العامة، التحقيق في إصابة طفل صغير صدمته سيارة مطرب شعبي ويدعى “عربي الصغير” بمنطقة إمبابة.

قرار النيابة

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما استعلمت عن الحالة الصحية للطفل المصاب.

قرار النيابة

وأمرت النيابة بعرض المطرب على الطب الشرعي، لبيان تعاطيه مواد مخدره من عدمه



إصابة طفل صغير

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصاب بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي قيادة مطرب شعبي بطفل مما تسبب في اصابته، جري نقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببين في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.