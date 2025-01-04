دون إصابات.. تفاصيل حريق هائل بمولد كهرباء في حلوان

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

تمكنت  قوات الحماية المدنية بالقاهرة، مساء اليوم، من السيطرة على حريق اندلع بمحول كهرباء في شارع العشرين بمنطقة حدائق حلوان، دون وقوع خسائر في الأرواح.

 

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من النجدة تفيد باشتعال النيران في محول كهرباء، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

 

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة، وتمكنت من إخماده بعد جهود مكثفة، مع التأكد من عدم وجود أي إصابات بشرية.

 

وتجري الأجهزة المعنية حاليًا عمليات تبريد الموقع، بالتزامن مع بدء التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

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