عاجل.. منتخب البحرين بطلًا لكأس خليجي 26 للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على عمان

توج المنتخب البحريني بلقب كأس الخليج العربي "خليجي 26" للمرة الثانية في تاريخه، بعد الانتصار على نظيره العماني، في النهائي الذي أقيم بينهما مساء اليوم السبت في الكويت.

نتيجة مواجهة عمان والبحرين في كأس خليجي 26

وحقق الأبيض البحريني الفوز على عمان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب جابر الأحمد الدولي بدولة الكويت.

افتتح الأحمر العماني أولى أهداف اللقاء عن طريق جناحه المتألق عبدالرحمن المشفيري في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، بعد صناعة مميزة من زميله علي البوسعيدي.

ثم عادل المنتخب البحريني النتيجة عن طريق لاعبه المميز محمد جاسم مرهون في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 81، أحرز محمد المسلمي مدافع عمان بالخطأ في مرماه الهدف الثاني وهدف التتويج بلقب كأس خليجي 26، لصالح المنتخب البحريني.

وجاء تشكيل منتخب البحرين في المباراة، كالتالي:

إبراهيم لطف الله - الخلاصي - الحيام - أمين بن عدي - الشمسان - كميل الأسود - سيد ضياء - مهدي حميدان - محمد مرهون - علي مدن - الرميحي.

بينما جاء تشكيل منتخب عمان في المباراة، كالتالي:

فايز الرشيدي - البوسعيدي - المسلمي - الخميسي - ثاني الرشيدي - حارب السعدي - أرشد العلوي - عبدالرحمن المشيفري - عبدالله فواز - جميل اليحمدي- عصام الصبحي.