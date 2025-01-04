وكيل تعليم الفيوم يجتمع بموجهي العموم لضمان انضباط امتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعًا موسعًا مع موجهي عموم المديرية.

تناول الاجتماع مناقشة كافة الإجراءات التنظيمية لضمان سير الامتحانات بانضباط ونزاهة، مع التأكيد على توافر ثلاث نماذج امتحانات لكل مادة دراسية لضمان العدالة بين الطلاب.

أوضح الدكتور قبيصي أهمية الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات الوزارية المتعلقة بالامتحانات، بدءًا من توزيع الأسئلة في المواعيد المحددة، وصولًا إلى تصحيح الأوراق.

وشدد على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف لضمان نزاهة العملية الامتحانية وعدم وجود أي تجاوزات تؤثر على سير الامتحانات.

أبرز وكيل الوزارة أن الامتحانات ستشهد تطبيق نظام الثلاثة نماذج لكل مادة دراسية (نموذج أ، نموذج ب، نموذج ج) داخل كل لجنة، حيث سيتم توزيعها بطريقة متقنة لضمان تقليل فرص الغش أو التسريب. وأكد أن جميع النماذج تتمتع بنفس مستوى الصعوبة والكفاءة لتحقيق العدالة بين الطلاب.

وفيما يخص عملية التصحيح، شدد الدكتور قبيصي على ضرورة متابعة دقيقة من الموجهين ومديري المدارس لضمان دقة التصحيح. وأوصى بمراجعة 10% من إجمالي أوراق الإجابة في كل مادة للتأكد من صحة التصحيح وسلامة النتائج، مع وضع خطة واضحة لتنفيذ هذه الإجراءات في جميع المدارس.



اختتم وكيل الوزارة الاجتماع بتوجيه الشكر لموجهي العموم ومديري المدارس على جهودهم المبذولة في التحضير للامتحانات، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك بين جميع الجهات لضمان سير الامتحانات في أجواء منظمة وآمنة.

بهذا التحرك، تسعى مديرية تعليم الفيوم لتقديم نموذج رائد في تنظيم امتحانات الفصل الدراسي الأول، بما يعكس التزامها بتطوير العملية التعليمية وتحقيق العدالة بين الطلاب.