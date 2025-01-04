محافظ الإسكندرية يتفقد سوق اليوم الواحد للتجار بالورديان وسيدي جابر

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جانب من تفقد محافظ
جانب من تفقد محافظ الإسكندرية سوق اليوم الواحد

قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بجولة تفقدية شملت كل من "سوق اليوم الواحد" بمنطقة الورديان بنطاق حي غرب، وسوق سيدى جابر خلف محطة القطار بنطاق حي شرق.

واستهل المحافظ جولته المفاجئة لسوق اليوم الواحد بمنطقة الورديان والتي حرص فيها على التواصل مع أهالي المنطقة داخل السوق للوقوف علي مدى الالتزام بتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، وكلف محافظ الإسكندرية رئيسة حي غرب بتوفير كافة أنواع السلع لأهالي المنطقة داخل السوق بأسعار مخفضة، وضمان جودتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مؤكدًا حرصه على تقديم خدمات لائقة للمواطنين بكافة المناطق الشعبية بجميع أحياء الإسكندرية.

 

وتفقد محافظ الإسكندرية أيضًا سوق اليوم الواحد بمنطقة سيدي جابر خلف محطة القطار والذي يقام على مدار يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الساعة 10 صباحًا حتى 5 مساءً.

 

وحرص محافظ الإسكندرية خلال الجولتين  إلى الاستماع  لشكاوى ومطالب المواطنين والرد عليها، ووجه معاونيه من الجهات المختصة بتلبية جميع المطالب والعمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن، وجدير بالذكر أن مشروع "سوق اليوم الواحد" للتجار يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية ومحافظة الإسكندرية.

 

 وتقوم مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بتوفير خدماتها الصحية لرواد السوق من قياس ضغط وسكر، بالإضافة إلى التوعية بالمبادرات الرئاسية مثل مبادرة 100 مليون صحة وعلاج الأمراض المزمنة، كما تقوم شركة مياه الشرب بالإسكندرية بتقديم خدماتها للمواطنين بواسطة السيارات التكنولوجية المتنقلة.

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