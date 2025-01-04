مصرع شاب في حادث تصادم دراجة نارية بطريق بحيرة قارون السياحي بالفيوم

محافظات
بوابة الفجر

لقي شاب مصرعه في حادث تصادم دراجة نارية بالرصيف على طريق بحيرة قارون السياحي، قرب مدخل كمين كمال بركات بدائرة مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، وحُرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث سير أودى بحياة شاب على طريق بحيرة قارون السياحي.

على الفور، انتقلت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز سنورس برفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن الدراجة النارية اصطدمت برصيف الطريق، ما أدى إلى انقلابها ووفاة قائدها، حيث تعرض لتهشم في الجمجمة.

تم نقل جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، فيما حررت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة. 

وقد أُخطرت النيابة العامة، التي صرحت بتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من استخراج تصريح الدفن، ليتم دفنه بمقابر الأسرة.

تتولى الجهات المعنية التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

 

استخراج تصريح الدفن الدراجة النارية اللواء احمد عزت النيابة العامة بحيرة قارون تصادم دراجة نارية حادث تصادم دراجة نارية طريق بحيرة قارون السياحى مركز شرطة سنورس مدير أمن الفيوم مستشفى سنورس المركزى مصرع شاب

مواد متعلقة

وكيل تعليم الفيوم يجتمع بموجهي العموم لضمان انضباط امتحانات الفصل الدراسي الأول

التعدي على الأراضي الزراعية: حملات مكثفة للتصدي ومحاسبة المخالفين في الفيوم

وكيل أوقاف الفيوم ينعي الشهيد العقيد كريم أبو جليل

محافظ الفيوم يناقش نقل سوق الجملة إلى الفيوم الجديدة

وكيل صحة الفيوم يواصل جولاته التفتيشية: إجراءات صارمة ومكافآت للمتميزين

العثور على جثة مسن غارق في مصرف البطس بالفيوم بعد 3 أيام من اختفائه

أوقاف الفيوم: انعقاد برنامج "لقاء الجمعة للأطفال" بمسجد الحسيني بإطسا

وزارة الأوقاف تطلق قافلة دعوية للواعظات بالفيوم لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - شباب بلوزداد يهزم الأهلي بهدف قاتل في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك على أعتاب التعاقد مع صفقة جزائرية مميزة

نجم الأهلي يطالب باستبعاد إمام عاشور من التشكيل الأساسي

كورة لايف الآن : بث مباشر مباراة عمان×البحرين نهائي الخليج بث مباشر دون توقف

قبل مفاوضات الأهلي معه.. الزمالك يرغب في ضم مصطفى محمد

هل الحراك الحالى فى الشارع الإسرائيلى كاف لإبرام صفقة تبادل مع حماس؟.. خبير يوضح

أمجد الشوا: الاحتلال الإسرائيلي يواصل مساعيه لإخلاء شمال غزة وفرض واقع إنساني كارثي

فيسبوك الآن: بث مباشر مباراة البحرين×عمان نهائي الخليج حصريآ الآن دون تقطيع