مصرع شاب في حادث تصادم دراجة نارية بطريق بحيرة قارون السياحي بالفيوم

لقي شاب مصرعه في حادث تصادم دراجة نارية بالرصيف على طريق بحيرة قارون السياحي، قرب مدخل كمين كمال بركات بدائرة مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، وحُرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث سير أودى بحياة شاب على طريق بحيرة قارون السياحي.

على الفور، انتقلت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز سنورس برفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن الدراجة النارية اصطدمت برصيف الطريق، ما أدى إلى انقلابها ووفاة قائدها، حيث تعرض لتهشم في الجمجمة.

تم نقل جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، فيما حررت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة.

وقد أُخطرت النيابة العامة، التي صرحت بتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من استخراج تصريح الدفن، ليتم دفنه بمقابر الأسرة.

تتولى الجهات المعنية التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.