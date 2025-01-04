جنازة رسمية تستمر 6 أيام للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر تبدأ في جورجيا

بدأت مراسم وداع الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارترالعلنية التي تستمر ستة أيام في جنوب جورجيا حيث بدأت حياة الرئيس الأمريكي الـ 39 قبل أكثر من 100 عام.

وانطلقت قافلة تحمل نعش كارتر المغطى بالعلم الأمريكي من مركز فويب سامتر الطبي في مدينة أميريكوس، حيث قامت عناصر سابقة من جهاز الخدمة السرية، الذين كانوا قد تولوا حماية الرئيس الأسبق بحمل نعشه وساروا بجانب سيارة نقل الجثمان أثناء مغادرتها للمجمع الطبي.

وترافق عائلة كارتر بما في ذلك أبناؤه الأربعة والعديد من أحفاده وأبناء أحفاده في موكب سينقل جثمان كارتر عبر مسقط رأسه الذى كان محببا إلى قلبه بلينز مرورا بمنزل طفولته في طريقه إلى أتلانتا.

وتوفي كارتر في منزله بمدينة بلينز في 29 ديسمبر عن عمر يناهز 100 عام.

واصطفت العائلات على طول مسار الموكب في وسط مدينة بلينز بالقرب من محطة القطار التاريخية حيث أدار كارتر حملته الرئاسية. وحمل البعض باقات من الزهور، بينما ارتدى آخرون دبابيس تذكارية تحمل صورة كارتر.