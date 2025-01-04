قائمة بيراميدز لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
بيراميدز
بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة الترجي التونسي في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

قائمة بيراميدز لمواجهة الترجي

ويحل الترجي التونسي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

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الشناوي: نسعى لإثبات أن بيراميدز فريق كبير.. والمباراة مختلفة عن موقعة رادس

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كرونسلاف يورتشيتش يؤكد على أهمية مباراة الترجي التونسي ويصرح: لا بديل عن الفوز

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: مروان حمدي - فيستون ماييلي - دودو الجباس - يوسف أوباما

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