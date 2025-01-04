محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية لتهنئة الأخوة الاقباط بعيد الميلاد المجيد

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المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

زار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مساء اليوم السبت مقر الكنيسة الإنجيلية  بشارع المحطة بمدينة الجيزة لتقديم التهنئة للأقباط الإنجيليين بمناسبة عيد الميلاد المجيد يرافقه اللواء سامح الحميلى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وكان فى استقبالهم الدكتور القس بشير أنور نودى راعى الكنيسة الإنجيلية بالجيزة. 
وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خلال زيارته على قوة ومتانة العلاقة التي تربط جموع المصريين، والتي تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذى نجحت مساعيه فى تجنيبنا الصراعات التى يعانى منها العديد من البلدان داعيًا المولى عز وجل دوام المحبة والسلام بربوع الوطن وأن ينعم أبناؤه بمزيد من الرخاء.
وأشار المهندس عادل النجار إلى أن ما تشهده الدولة المصرية ممثلة في عنصري الأمة من ترابط وتحاب لهو الدعامة الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية ومواجهة جميع التحديات، متمنيًا للحضور من رعايا الكنيسة الإنجيلية ولجموع الشعب المصري الأمن والرخاء.
من جانبه، أبدى الدكتور القس بشير أنور سعادته لحرص المحافظ على الحضور وتقديم التهنئة بمقر الكنيسة، معربًا عن تقديره لحجم الود الذي يلمسه خلال احتفالات العيد من مختلف طوائف الشعب، مؤكدًا أن مصر بقيادتها الحكيمة ستظل دائما أمنة فى ظل ما شهده محيطنا من صراعات، ومتمنيا دوام المحبة والسلام على وطننا مصر العزيز.

رافق المحافظ خلال زيارته هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة ومحمد مرعي السكرتير المساعد والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ واللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع غرب الجيزة واللواء مصطفى إبراهيم مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة والسادة زكي عباس وايهاب منصور وماهيتاب عبد الهادي وأمل رمزي أعضاء مجلس النواب وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واسامه الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وأشرف تامر رئيس حى جنوب الجيزة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وفضيلة الشيخ أيمن عبود رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية والدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف وسعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم والدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية والدكتور علاء عبد العال مدير مديرية  الطب البيطرى وأمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي ولفيف من رجال الدين.

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