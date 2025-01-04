مصر الأولى إفريقيا في تحويلات العاملين بالخارج مسجلة 23.7 مليار دولار

أفادت منصة “بيزنس أفريكا”، اليوم السبت، بأن مصر تصدرت قائمة الدول الإفريقية من حيث تحويلات العاملين بالخارج خلال عام 2024.





وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3% على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، لتصل إلى 23.7 مليار دولار، مسجلة زيادات متتالية منذ مارس 2024.





وأشارت إحصائيات “بيزنس أفريكا”، المستندة إلى تقارير البنك الدولي، إلى أن إفريقيا تلقت العام الماضي تحويلات مالية من الخارج بلغت 100 مليار دولار، ما يمثل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة. كما تجاوزت الأموال المقدمة كمساعدات إنمائية رسمية 42 مليار دولار، بينما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 48 مليار دولار، مما يؤكد أهمية التحويلات المالية في تعزيز الاقتصاد الإفريقي.





ووفقًا للإحصائيات، جاءت مصر في صدارة الدول الإفريقية المستقبلة للتحويلات المالية، تلتها نيجيريا التي استقبلت 19.8 مليار دولار، ثم المغرب بـ12 مليار دولار. وتوقعت منصة “بيزنس أفريكا” أن يستمر نمو التحويلات بمعدلات مرتفعة خلال العام الجاري، مع تسجيل زيادة بلغت 57%.





وأكدت البيانات أن تحويلات المغتربين تمثل أحد الموارد الأساسية لدعم الاقتصادات والمجتمعات المحلية في إفريقيا، حيث تسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعد مصدرًا مهمًا للتمويل الخارجي. وأضافت التقارير أن هناك نحو 25 دولة حول العالم تعتمد بشكل كبير على التحويلات، التي تمثل أكثر من 10% من ناتجها المحلي الإجمالي.