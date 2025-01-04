السلطات الفرنسية تعتقل مؤثرًا جزائريًا

عربي ودولي
الشرطة الجزائرية
الشرطة الجزائرية - أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مساء الجمعة، اعتقال المؤثر الجزائري عماد تان تان، مشيرة إلى أنه سيتم التحقيق معه بشأن تعليقات مسيئة أدلى بها.

وقالت الوزارة في بيان عبر منصة "إكس": "المؤثر الجزائري عماد تان تان" محتجز لدى الشرطة مساء اليوم. سيتعين عليه أيضا الرد على التعليقات المسيئة التي أدلى بها على تيك توك أمام العدالة. لن ندع أي شيء يمر (دون محاسبة)".

يذكر أن تان تان هو المؤثر الجزائري الثاني الذي تعلن فرنسا احتجازه خلال 48 ساعة، إذ أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، عن توقيف جزائري يدعى يوسف أزيريا، المعروف باسم "زازو يوسف" في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، بمدينة بريست شمالي البلاد.

الداخلية الفرنسية السلطات الفرنسية وزارة الداخلية الفرنسية مدينة بريست
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - شباب بلوزداد يهزم الأهلي بهدف قاتل في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك على أعتاب التعاقد مع صفقة جزائرية مميزة

نجم الأهلي يطالب باستبعاد إمام عاشور من التشكيل الأساسي

قبل مفاوضات الأهلي معه.. الزمالك يرغب في ضم مصطفى محمد

كورة لايف الآن : بث مباشر مباراة عمان×البحرين نهائي الخليج بث مباشر دون توقف

هل الحراك الحالى فى الشارع الإسرائيلى كاف لإبرام صفقة تبادل مع حماس؟.. خبير يوضح

أمجد الشوا: الاحتلال الإسرائيلي يواصل مساعيه لإخلاء شمال غزة وفرض واقع إنساني كارثي

فيسبوك الآن: بث مباشر مباراة البحرين×عمان نهائي الخليج حصريآ الآن دون تقطيع