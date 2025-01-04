السلطات الفرنسية تعتقل مؤثرًا جزائريًا

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مساء الجمعة، اعتقال المؤثر الجزائري عماد تان تان، مشيرة إلى أنه سيتم التحقيق معه بشأن تعليقات مسيئة أدلى بها.

وقالت الوزارة في بيان عبر منصة "إكس": "المؤثر الجزائري عماد تان تان" محتجز لدى الشرطة مساء اليوم. سيتعين عليه أيضا الرد على التعليقات المسيئة التي أدلى بها على تيك توك أمام العدالة. لن ندع أي شيء يمر (دون محاسبة)".

يذكر أن تان تان هو المؤثر الجزائري الثاني الذي تعلن فرنسا احتجازه خلال 48 ساعة، إذ أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، عن توقيف جزائري يدعى يوسف أزيريا، المعروف باسم "زازو يوسف" في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، بمدينة بريست شمالي البلاد.