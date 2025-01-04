الشرطة الدنماركية تحقق في بلاغ عن وجود نحو 20 مسيرة فوق ميناء كوج

عربي ودولي
الشرطة الدنماركية
الشرطة الدنماركية - أرشيفية

أعلنت الشرطة الدنماركية أنها تحقق في بلاغ عن وجود نحو 20 طائرة مسيّرة فوق ميناء كوج جنوب غرب كوبنهاجن.

وقالت الشرطة الإقليمية في بيان أنه عندما وصل ضباطها إلى الموقع ليلة الجمعة تمكنوا من رؤية أربع طائرات مسيّرة كبيرة فوق مرسى اليخوت فى كوج.

وأضافت الشرطة أن البلاغ جاء من شاهد عيان ادعى أنه رأى نحو 20 طائرة مسيّرة اختفت لاحقا في خليج كوج بسرعة عالية.

وأوضحت الشرطة أنها تعمل على تحديد العدد الإجمالي للطائرات المسيّرة وملكية تلك الطائرات، حيث لم يصدر أي تصريح لرحلات طائرات مسيّرة في تلك المنطقة وقت ظهورها.

وتحقق الشرطة في مشاهدات أخرى للطائرات المسيّرة وسط مخاوف أمنية مرتبطة بهجمات هجينة روسية تم رصدها في بعض الدول الأوروبية بالإضافة إلى الحرب الروسية الشاملة ضد أوكرانيا حسب المصدر.

الشرطة الدنماركية الحرب الروسية شرطة الدنمارك أوكرانيا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - شباب بلوزداد يهزم الأهلي بهدف قاتل في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك على أعتاب التعاقد مع صفقة جزائرية مميزة

نجم الأهلي يطالب باستبعاد إمام عاشور من التشكيل الأساسي

قبل مفاوضات الأهلي معه.. الزمالك يرغب في ضم مصطفى محمد

كورة لايف الآن : بث مباشر مباراة عمان×البحرين نهائي الخليج بث مباشر دون توقف

هل الحراك الحالى فى الشارع الإسرائيلى كاف لإبرام صفقة تبادل مع حماس؟.. خبير يوضح

أمجد الشوا: الاحتلال الإسرائيلي يواصل مساعيه لإخلاء شمال غزة وفرض واقع إنساني كارثي

فيسبوك الآن: بث مباشر مباراة البحرين×عمان نهائي الخليج حصريآ الآن دون تقطيع