الشرطة الدنماركية تحقق في بلاغ عن وجود نحو 20 مسيرة فوق ميناء كوج

أعلنت الشرطة الدنماركية أنها تحقق في بلاغ عن وجود نحو 20 طائرة مسيّرة فوق ميناء كوج جنوب غرب كوبنهاجن.

وقالت الشرطة الإقليمية في بيان أنه عندما وصل ضباطها إلى الموقع ليلة الجمعة تمكنوا من رؤية أربع طائرات مسيّرة كبيرة فوق مرسى اليخوت فى كوج.

وأضافت الشرطة أن البلاغ جاء من شاهد عيان ادعى أنه رأى نحو 20 طائرة مسيّرة اختفت لاحقا في خليج كوج بسرعة عالية.

وأوضحت الشرطة أنها تعمل على تحديد العدد الإجمالي للطائرات المسيّرة وملكية تلك الطائرات، حيث لم يصدر أي تصريح لرحلات طائرات مسيّرة في تلك المنطقة وقت ظهورها.

وتحقق الشرطة في مشاهدات أخرى للطائرات المسيّرة وسط مخاوف أمنية مرتبطة بهجمات هجينة روسية تم رصدها في بعض الدول الأوروبية بالإضافة إلى الحرب الروسية الشاملة ضد أوكرانيا حسب المصدر.