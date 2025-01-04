فوز قها وهليوبوليس وتعادل المطرية وخسارة قليوب بالقسم الثالث

أسفرت نتائج مباريات الأسبوع الرابع عشر بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث عن فوز قها خارج ملعبه على حساب فريق سبورتنج كاسل بهدف دون مقابل سجله اللاعب محمود حمدي.

وواصل هليوبوليس صحواته اثر فوزه خارج ملعبه على بهتيم بهدف دون مقابل، سجله اللاعب عمر غسان في الدقيقة 39 من عمر المباراة.

بينما تضاربت الأقاويل حول مباراة القومي ومدينة نصر، حيث حضر أصحاب الارض وطاقم التحكيم لملعب المباراة ولم يتم حضور فريق مدينة نصر، وتم إعطاء المهلة القانونية لمدة 20 دقيقة، بينما تم إبلاغ الفريقين في شهر نوفمبر 2024، بتأجيل المباراة ليوم الأحد الموافق 5 يناير 2024. وفي انتظار قرار لجنة المسابقات حول أحداث المباراة.

إما عن باقي نتائج المباريات، فجاءت كالاتي:

المطرية 2-2 ليفيلز

طوخ 0-0 الطيران

المرج 1-1 اسكو

بطا 1-0 النصر للتصدير

بينما حصل فريق القناطر الخيرية على راحة هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة السادسة:

1- القناطر الخيرية 29 نقطة

2- قليوب 26 نقطة

3- هليوبوليس 25 نقطة

4- ليفيلز 19 نقطة

5- رع 18 نقطة

6- مدينة نصر 16 نقطة

7- المطرية 16 نقطة

8- الطيران 15 نقطة

9- المرج 15 نقطة

10- قها 15 نقطة

11- بطا 14 نقطة

12- إسكو 13 نقطة

13- بهتيم 11 نقطة

14- طوخ 11 نقطة

15- النصر للتصدير 9 نقاط

16- سبورتنج كاسل 6 نقاط

17- القومي دون نقاط