إصابة 3 طالبات ومعيدة بإختناق غاز داخل مسكنهن في بني سويف

تعرضت 3 طالبات ومعيدة بإحدى الجامعات بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، لحالة اختناق جراء تسرب الغاز الطبيعي داخل مسكنهن بمساكن سوزان مبارك بشرق النيل، وعلى الفور، تم استدعاء سيارات الإسعاف ونقل المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف بلاغًا بالحادث، يفيد إصابة أربع فتيات بحالة اختناق نتيجة تسرب الغاز الطبيعي، وتم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابات إلى مستشفى بني سويف التخصصي لإجراء الإسعافات الأولية والفحوص الطبية.

واستقبلت المستشفى المصابات وهن: "م. م."، 20 عامًا، طالبة بالجامعة التكنولوجية، و"هـ. أ."، 19 عامًا، و"ط. ع."، 18 عامًا، طالبات بالجامعة ذاتها، إضافة إلى "أ. ح."، 27 عامًا، معيدة بالجامعة، وجميعهن من محافظة أسيوط.

أفادت التقارير الطبية بأن الحالات تخضع للفحوصات اللازمة لتحديد مدى خطورة الإصابات الناجمة عن الاختناق. وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.