برشلونة يكتسح بارباسترو برباعية نظيفة ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة إلى دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا بعد الفوز أمام نظيره بارباسترو برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "الرياضي البلدي".

أحداث مباراة برشلونة وبارباسترو في كأس الملك

تمكن إريك جارسيا من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من فرينكي دي يونج من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها أراوخو برأسية ليتابعها جارسيا برأسية أخرى، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ونجح روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 31، بعد ركلة حرة من جهة اليمين، نفذها بابلو توري بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ليفاندوفسكي برأسية، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

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وسجل نفس اللاعب الهدف الثالث لصالح برشلونة في الدقيقة 47، بعد تمريرة من فيرمين لوبيز إلى ليفاندوفسكي الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

واستطاع بابلو توري أن يسجل الهدف الرابع لصالح برشلونة في الدقيقة 56، بعد تمريرة بالخطأ من الحارس أرناو فابريجا استقبلها توري بقدمه اليمنى ثم سدد الكرة بالقدم اليسرى من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك.

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