نيرة الأحمر: مجلس الإدارة حاسس بالجماهير.. وشغالين على التجديدات والصفقات الجديدة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أكدت الإعلامية نيرة الأحمر، مُقدمة برنامج "زملكاوي"، أن مجلس إدارة نادي الزمالك يعمل في الوقت الحالي على جميع الملفات سواء التجديدات أو الصفقات الجديدة التي من المقرر إبرامها في الميركاتو الشتوي الجاري.

وقالت خلال حديثها في برنامجها "زملكاوي"، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "مجلس إدارة الزمالك حاسس بكل اللي شاغل بال الجمهور، وعارفين إن الناس قلقانة وبتقول فين الصفقات.. وأنا بقولكم مجلس الإدارة شغال على كل الملفات سواء مستحقات اللاعيبة أو ملف التجديدات أو الصفقات الجديدة أو مستحقات اتحاد الكرة".

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وأضافت: "كل الملفات دي شغال عليها مجلس الإدارة لازم تثقوا في مجلسكم، مجلس الإدارة دفع مليار و400 مليون جنيه غرامات ونجح أنه يفك القيد أكثر من مرة وحصل على بطولتي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي ونجح أيضا في حل أزمات اللاعبين أكثر من مرة ودفع مستحقاتهم وأبرم صفقات قوية في كل الألعاب".

وأوضحت: "رغم الظروف الصعبة فريق الزمالك متصدر جدول ترتيب الدوري وأيضا بطولة الكونفدرالية ومجلس الإدارة نجح في التعاقد مع مدير فني مميز وهو السويسري كريستيان جروس بعد الرحيل المفاجىء للبرتغالي جوزيه جوميز".

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