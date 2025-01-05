اجتماع موسع بأسوان مع رؤساء شركات مياه القاهرة والجيزة وسوهاج...والمحافظ يشيد بصبر وتحمل المواطنين

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعًا موسعًا لإستعراض محاور الخطة العاجلة التى سيتم تنفيذها فى مدة زمنية تتراوح ما بين شهرين إلى 6 أشهر، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس طارق رفاعى مساعد وزير الإسكان، فضلًا عن اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات، وأيضًا رؤساء شركات مياه القاهرة والجيزة وسوهاج وأسوان، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم بأفكار ورؤى مستنيرة ومبتكرة لوضع الحلول العاجلة والمستقبلية لتحسين خدمة التغذية للمياه بنطاق مدينة أسوان

ومن جانبه أشاد الدكتور إسماعيل كمال بمدى صبر وتحمل المواطنين فى أحياء المحمودية والصداقة الجديدة واللوتس، والمناطق الواقعة بطريق السادات، لحين الإنتهاء من إصلاح الخطوط الرئيسية

وكذلك أشاد المحافظ بملحمة العمل المنظمة للأطقم الفنية الموفدة من وزارة الإسكان بإشراف مباشر من الدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبمتابعة من الدكتور سيد إسماعيل نائب الوزير، وبمشاركة فعالة وجادة من المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة، والتى تعاملت بأسلوب علمى مع مشكلة ضعف وإنقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق السكنية حيث قامت بتفريغ أكثر من 2000 م3 من جيوب الهواء داخل الخطوط الرئيسية والتى كانت السبب الرئيسى فى إنخفاض كفاءتها بنسبة 50 % نتيجة لوجود هذه الجيوب الهوائية داخلها

مشيدًا بالروح الوطنية لشركات مياه الشرب الكبرى التى تقوم بتسخير إمكانياتها للمساهمة فى تنفيذ حزمة من الأعمال عقب نجاحهم فى وضع أيدهم على مشاكل مياه الشرب التى كان يعانى منها المواطن الأسوانى لوضع الحلول العاجلة والمستقبلية لها بخطة منهجية علمية لتصبح حلول جذرية

وأشار إسماعيل كمال إلى أن هذه الجهود تشهد متابعة دورية من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وهو ما كان يستلزم معه التعامل الجاد والفعال مع النقاط الساخنة من أجل القضاء نهائيًا على أى مشاكل أو شكاوى متعلقة بمياه الشرب،

وتم ذلك مشاركة تطوعية مجتمعية من الدكتور محمد عباس رئيس نقابة المهندسين الفرعية بأسوان فى وضع الخطط الخاصة بذلك

فيما قام الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشرح تفصيلى عن الخطوات والإجراءات التنفيذية الجارى بدء العمل فيها ضمن الحلول العاجلة للمناطق الساخنة بمدينة أسوان، والتى تم تكليف شركات المياه بتنفيذها وترتكز على تنفيذ مشروع متكامل لرفع كفاءة منظومة ( إنتاج ونقل ورفع وتوزيع ) مياه الشرب المنتجة من محطة جبل شيشة بقدرة 1600 لتر / ثانية من خلال إعادة تأهيل 4 طلمبات من أصل 8 طلمبات بالمحطة، وكذا إعادة تأهيل 2 طلمبة بالمآخذ، وتنفيذ أعمال التكريك به، مع إعادة تأهيل المطرقة المائية، وأيضًا جميع المحابس و2 طلمبة غسيل بالمحطة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل جميع محابس ( قفل / هواء ) على الخطوط الرئيسية، وتطهير خزانى المحمودية

لافتًا إلى أنه يتوازى مع ذلك إعادة تأهيل رافعى المحمودية والصداقة، ورفع الكفاءة التشغيلية للشبكات والروافع الداخلية بمناطق الصداقة والمحمودية والسادات، مع تعزيز الربط ( الإلكترونى – الأتوماتيك ) بين محطة جبل شيشة وخزان المحمودية، وأخيرًا توفير 3 ورشة متنقلة، و6 طلمبة نزح مياه وأجهزة رفع مساحى وقياس تصرف، مع توفير عدد كافى من وسائل الإنتقال، فضلًا عن العمالة المدربة من المهندسين والمحاسبين لتتكامل منظومة العمل بشكل نموذجى.