إدارة بايدن توافق على بيع أسلحة لإسرائيل بـ 8 مليارات دولار

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن وافقت على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار.

وقال موقع "أكسيوس"، أمس الجمعة، إن إدارة بايدن أخطرت الكونجرس بصفقة أسلحة محتملة مع إسرائيل قيمتها 8 مليارات دولار، مع مواصلة واشنطن دعمها لحليفتها، التي أودت حربها على قطاع غزة بحياة عشرات الآلاف.

وذكر تقرير نشره موقع أكسيوس أن "الصفقة تشمل ذخائر طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية وقذائف مدفعية، وأيضًا قنابل صغيرة القطر، ورؤوسًا حربية".

ويطالب محتجون منذ أشهر بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، لكن السياسة الأمريكية ظلت دون تغيير، إلى حد كبير.

وفي أغسطس وافقت الولايات المتحدة على بيع طائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى بقيمة 20 مليار دولار إلى إسرائيل.