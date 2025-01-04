«بـ الوثائق».. نيرة الأحمر تكشف تفاصيل فوز الزمالك على الأهلي 5-0 عام 1923

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أكدت الإعلامية نيرة الأحمر، مُقدمة برنامج "زملكاوي"، أن النادي يحتفل غدا بالذكرى 114 لتأسيس أكبر قلعة رياضية في مصر.

وقالت خلال حديثها في برنامجها "زملكاوي"، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "بمناسبة ذكرى تأسيس النادي وجدنا وثيقة من جريدة الإيجيبشن جازيت" بتوثق فوز الزمالك على الأهلي 5/ صفر سنة 1923 في مباراة ودية بين الفريقين".

 

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وأضافت: "تشكيل الزمالك في المباراة التي فاز بها على الأهلي بخماسية نظيفة كان يضم مرعي – وهبي وفؤاد الجميل – عبده سالم وجبر والحسني – جميل عثمان وصادق فهمي وحسين حجازي وعلي رياض وموسى سري".

وأوضحت: "سجل أهداف المباراة صادق فهمي 3 أهداف وحسين حجازي وعلي رياض هدفين".

أكبر قلعة رياضية في مصر الصفقات الجديدة برنامج زملكاوي بمناسبة ذكرى تشكيل الزمالك
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