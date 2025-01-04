الرجاء يُسقط صن داونز بهدف في دوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


نجح فريق الرجاء في تحقيق الفوز على حساب فريق صن داونز، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا.

وسجل بن عيسى بن عمار هدف فريق الرجاء الوحيد في الدقيقة 47 من الشوط الأول بعد ضغط كبير من الفريق المغربي.

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وشهدت المباراة 3 بطاقات حمراء في اللقاء، حيث تعرض أوباس لاعب صن داونز للطرد في الدقيقة 40 من الشوط الأول، بينما تعرض زيلا لاعب الرجاء للطرد في الدقيقة 80، بينما كانت البطاقة الثالثة لمودو لاعب صن داونز في الدقيقة 95 من اللقاء.

ترتيب الرجاء وصن داونز

ورفع فريق الرجاء رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بمجموعته، بينما يحل فريق صن داونز في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

أبطال إفريقيا دوري أبطال أفريقيا منافسات الجولة الرابعة وصن داونز
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