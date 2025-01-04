"الدشاش فرصة لتغيير شكل أعمالي في المستقبل".. محمد سعد يكشف عن سعادته بنجاح الفيلم

كشف النجم محمد سعد، أن فيلم “الدشاش” فرصة لتغيير شكل أعماله في المستقبل كما يرغب في تحقيق أعمال سينمائية به نجاحات أكبر، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس».

وقال محمد سعد خلال مداخلته: “سر الخلطة هي من عند الله والتوفيق دائمًا من عند الله، وكان هناك فرصة على تنفيذ لون يريد أن يشارك فيه ويحتاجه الجمهور”.

وتابع: "عملت على تنفيذ رغبة المتفرج.. والفيلم حصل على ثناء الكثير من الجماهير، نفذت رغبة المتفرج".

قصة فيلم الدشاش

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم محمد سعد خلاله شخصية رئيس عصابة وبلطجى متزوج من نسرين طافش، فيما تظهر نسرين أمين بدور راقصة ضمن أحداث العمل.





أبطال فيلم الدشاش



ويضم فيلم الدشاش بجانب محمد سعد بطولة زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، ومحمد يوسف أوزو، والعمل من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبدالعزيز.