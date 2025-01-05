محافظ الغربية ووزير الشباب والرياضة يسلمون 100 جهاز عروسة

شهد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، الاحتفالية الكبرى لتسليم مساعدات متنوعة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا. في إطار تعزيز الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد حسين، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، والنائب عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ والدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

بدأت الاحتفالية بتسليم 100 جهاز عروسة للفتيات المقبلات على الزواج من اليتيمات. وأشاد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بمبادرة تجهيز العرائس، معتبرًا إياها رمزًا للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. وقال المحافظ إن تجهيز 100 عروسة ليس مجرد دعم مادي، بل هو رسالة تحمل في طياتها معنى التكافل الاجتماعي الذي نسعى جميعًا لتعزيزه، تأكيدًا على أننا نعمل معًا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وفي إطار اهتمام الدولة المستمر بحقوق ذوي القدرات الخاصة وتعزيز دمجهم في المجتمع، تم تسليم 50 كرسيًا متحركًا خلال الاحتفالية. جاءت هذه الخطوة كجزء من الجهود الرامية لتوفير حياة أكثر كرامة وسهولة لهذه الفئة المهمة من المجتمع.

وأشاد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بأهمية المبادرات التي تستهدف تحسين حياة ذوي القدرات الخاصة، مؤكدًا أن تقديم الدعم لهم يعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين جميع فئات المجتمع من العيش بكرامة.

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن دعم ذوي الهمم يمثل أولوية رئيسية لدى الحكومة.

وفي إطار الجهود المبذولة لدعم القطاع الزراعي وتحسين أوضاع صغار المزارعين، تم تسليم 100 ماكينة ري حديثة للمزارعين بهدف تعزيز الإنتاجية الزراعية، وتقليل تكاليف الري، وتحقيق الاستدامة في استخدام الموارد المائية.

وفي كلمته، حرص اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على تهنئة العرائس المشاركات في المبادرة، معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركته في هذه المناسبة المميزة وعن فخره الكبير بهذا النموذج الوطني الرائع الذي يعكس التكاتف بين كافة فئات المجتمع في سبيل بناء وطن قوي ومستدام. وأكد أن ما يحدث اليوم هو ثمرة من ثمار التعاون الفعّال بين الدولة وأحزابها الوطنية، مشيرًا إلى أن المبادرة التي أطلقها حزب مستقبل وطن تُعد مثالًا يحتذى به في العمل الوطني المسؤول والهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف الاجتماعية.

وأضاف الجندي أن هذا الحدث يبرز عمق الشراكة بين كافة أطياف المجتمع ويعكس التلاحم الفعّال بين الحكومة والمواطنين لتحقيق الأهداف المشتركة. كما أشار إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم بشكل كبير في تعزيز روح التضامن الاجتماعي وتقديم الدعم الفعلي للمواطنين في جميع فئاتهم، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي ختام كلمته، وجه الشكر والتقدير لجميع الجهات والأفراد الذين أسهموا في إنجاح هذه المبادرة الوطنية، مؤكدًا أن محافظة الغربية ستظل دومًا داعمة لكل الجهود التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستوى معيشة أبناء الوطن. كما شدد على ضرورة استمرار مثل هذه المبادرات التي تعزز من روح التعاون والمشاركة المجتمعية بين المواطنين والدولة.

ومن جانبة أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية التي تعكس روح التكافل المجتمعي، وتمثل جزءًا من الرؤية الشاملة للدولة المصرية التي تسعى لتحقيق التكافل الاجتماعي والعدالة بين جميع أفراد المجتمع، وتضع على رأس أولوياتها دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد "صبحي" أن وزارة الشباب والرياضة ستظل داعمًا رئيسيًا لكل الأنشطة والبرامج التي تسعى إلى تمكين الشباب والنشء، وتعزيز روح الوطنية والمسؤولية المجتمعية، مشيرًا إلي ادور المحوري للمبادرات الرئاسية“حياة كريمة” التي تساهم في تغيير حياة الملايين من المصريين.