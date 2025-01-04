خالد الغندور: جروس يضع المثلوثي تحت التقييم وينتظر شفاء بنتايك
قال الإعلامى خالد الغندور أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك وضع التونسي حمزة المثلوثي تحت التقييم.
وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك وضع المثلوثي تحت التقييم مثله مثل باقي اللاعبين الأجانب في الفريق.
وواصل: جروس غير مقتنع بالبولندي كونراد ميشالاك والتونسي سيف الجزيري ويريد متابعة المثلوثي بشكل أكبر من أجل حسم موقفه من التجديد.
وتابع: نفس الأمر سيتم مع المغربي محمود بنتايج عقب عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.