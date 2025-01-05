السيطرة علي حريق هائل شب داخل متجر بالبحيرة

شهدت قبل قليل، محافظة البحيرة، نشوب حريق هائل داهل محلا تجاريا بمركز ايتاي البارود، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق بشارع رمسيس المقابل لمنطقة التدريب المهني، دون وقوع اصابات بشرية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة ايتاي البارود، يفيد نشوب حريق هائل داخل محل بشارع رمسيس المقابل لمنطقة التدريب المهني، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإسعاف لموقع البلاغ، وتم فرض كردونا أمنيا حول المكان للسيطرة علي الحريق قبل امتداده للمحلات والمنازل المجاورة.

تم فصل التيار الكهربائي والغاز الطبيعي عن المكان، وبعد دقائق تم السيطرة علي الحريق دون وقوع اصابات بشرية، وتم تحرير المحضر اللازم، وكلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وملابساتها ومعرفة أسباب الحريق.

البحيرة

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