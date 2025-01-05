الأحد 05/يناير/2025 - 12:33 ص 1/5/2025 12:33:30 AM

تحدث هشام حنفي نجم الأهلي السابق عن احتياج الأحمر لعودة حسام البدري لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

هشام حنفي: الأهلي يحتاج التعاقد مع حسام البدري

وقال حنفي في تصريحاته لـ برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: الأهلي يحتاج ضم مهاجم وجناحين ولاعب مركز وسط هجومي في الانتقالات الشتوية.

وأضاف: الأهلي يحتاج لعودة حسام البدري فهو علاقته مع لاعبي الأحمر ممتازة.

واضاف: الأهلي سيتأهل إلى ربع نهائي إفريقيا من تلك المجموعة وشخصية الأحمر تظهر في الأزمات