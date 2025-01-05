هشام حنفي: الأهلي يحتاج التعاقد مع حسام البدري

الفجر الرياضي
هشام حنفي
هشام حنفي

تحدث هشام حنفي نجم الأهلي السابق عن احتياج الأحمر لعودة حسام البدري لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

هشام حنفي: الأهلي يحتاج التعاقد مع حسام البدري

وقال حنفي في تصريحاته لـ برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: الأهلي يحتاج ضم مهاجم وجناحين ولاعب مركز وسط هجومي في الانتقالات الشتوية.

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وأضاف: الأهلي يحتاج لعودة حسام البدري فهو علاقته مع لاعبي الأحمر ممتازة.

واضاف: الأهلي سيتأهل إلى ربع نهائي إفريقيا من تلك المجموعة وشخصية الأحمر تظهر في الأزمات

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