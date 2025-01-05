إصابة 6 أشخاص بينهم طفليين في انهيار منزل شمال محافظة سوهاج

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العقار المنهار
العقار المنهار

شهد منزل المراغة شمال محافظة سوهاج، انهيار منزل مشيد بالطوب اللبن بقرية الحريدية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية لموقع الحادث، وانتشال المصابين، إلى مستشفى المراغة المركزي.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المراغة يفيد بورود بلاغ من الأهالى إلى شرطة النجدة، 
إنهيار منزل [ مأهول بالسكان ] مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية، ملك المدعو "رمضان. ا.ع"  53 سنه عامل ومقيم بذات الناحية، نجم عن ذلك.

إصابة كل من:-
زوجة مالك المنزل "عفاف.خ. ص" 40 سنه ربة منزل  " جرح رضي بالجبهة "  ، أنجال مالك المنزل المدعوة "شيماء" 18 سنه طالبة إشتباه كسر بالركبة  اليسري، الطفلة "حبيبه"  9 سنه تلميذه إِشتباه كسر بالقدم اليمني وكدمات بالوجه، الطفلة" بسنت" 5 سنوات " كدمات متفرقة بالجسم " شقيق المصابه الأولي المدعو "هاني"  30 سنه عامل  " إِشتباه ما بعد الإرتجاج "، نجل عمومتهم المدعو "كريم. ض. ع" 21 سنه عامل إشتباه نزيف بالمخ، ومقيمون بذات الناحية وتمكنت قوات وحدة الإنقاذ البري من إستخراج المذكورين من تحت الأنقاض وتم نقلهم لمستشفي المراغة المركزي.

أفاد مالك المنزل والمصابين  بمضمون ما سبق، وعلل المالك سبب الإنهيار لقدم المنزل، 
ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

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