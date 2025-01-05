أبدى مجدي طلبة، نجم النادي الأهلي السابق، رأيه في خسارة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة 3 يناير ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

نجم الأهلي يطالب باستبعاد إمام عاشور من التشكيل الأساسي

وتجمد رصيد فريق الأهلي عند 7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة.

وخلال حديثه في تصريحات تلفزيونية، ألقى طلبة باللوم على المدرب السويسري مارسيل كولر، مشيرًا إلى أن الأخير يتحمل مسؤولية كبيرة في الخسارة، خاصة أن الفريق سبق وأن حقق انتصارًا كاسحًا على نفس المنافس بنتيجة 6-1 في القاهرة.

وأوضح طلبة أن كولر أخطأ في اختيارات التشكيل، حيث اعتمد على كريم الدبيس في مركز الجناح الأيمن، وأبقى على مروان عطية على مقاعد البدلاء، بينما دفع بأحمد نبيل كوكا أساسيًا.

وأشار أيضًا إلى تراجع مستوى إمام عاشور، مؤكدًا أنه "خارج الخدمة" منذ فترة طويلة ولم يظهر بأي دور إيجابي في مباراة شباب بلوزداد، مما يستوجب استبعاده من التشكيل الأساسي في المباريات المقبلة.

