ترغب إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في حسم التعاقد مع النجم الدولي مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت الفرنسي الحالي، ولاعب الزمالك السابق.

قبل مفاوضات الأهلي معه.. الزمالك يرغب في ضم مصطفى محمد

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" هناك بعض الانباء التي أكدت في الفترة الماضية أن هناك رغبة من النادي الأهلي في ضم مصطفى محمد للمشاركة في كأس العالم للأندية ".

واكمل:" نادي الزمالك أبدى رغبته في حسم التعاقد مع مصطفى محمد على سبيل الإعارة من نادي نانت الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قبل دخول النادي الأهلي في مفاوضات معه".

وأتم:" الزمالك يرى أن مصطفى محمد لا يشارك بشكل كبير مع فريق نانت، ولذلك سيتحمل النادي الفرنسي ثمن الإعارة ولن يدفع الزمالك أي شئ، لأنه يود ضمه على سبيل الإعارة للحصول على فرصة حقيقية للمشاركة في المباريات، ولكن النادي لم يدخل في مفاوضات حقيقية حتى هذه اللحظة لحسم الصفقة، وهي مجرد رغبة فقط"