محافظ أسيوط: رفع 120طن مخلفات ناتج تطهير الترع بمركز ديروط

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جانب من الحملات
جانب من الحملات

 

 

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط  بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة مصطفى على رئيس المركز قامت بتنفيذ أعمال رفع وإزالة نواتج تطهير الترع والمصارف والتكريك لرفع كفاءة الطرق ونظافة الشوارع وعدم انتشار الأمراض حفاظًا علي البيئة وعدم انتشار الأمراض

 

 وحيث تم رفع 120 طن من ناتج تطهير الترع والمصارف ونزع الحشائش ونقلها إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها للحفاظ على المظهر الحضاري وذلك بإستخدام معدات الحملات الميكانيكية بالمركز ( لوادر، حاويات، سيارات الوحدات المحلية والقروية) وذلك بالتنسيق مع مديرية الري والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية القروية 

 

مشيرًا إلى تكثيف الجهود لتطهير الترع والمصارف بإستخدام معدات الري كالكباش والصندل وحفارات ذات أذرع طويلة والحاويات ضمان وصول المياة لنهاية الترع بكميات مناسبة والحفاظ على الأرض الزراعية.

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