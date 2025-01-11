تقديم الخدمات الطبية لـ 1280 مواطنًا خلال قافلة مجانية بقرية طهنشا

كشف اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات العلاجية بالمجان لـ 1280 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بقرية طهنشا بمركز المنيا، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، خاصةً في المناطق الأكثر احتياجًا.

نُفذت القافلة على مدار يومي الأربعاء والخميس 8 و9 يناير 2025، تحت إشراف مديرية الصحة واشتملت الخدمات على توقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات، وصرف العلاج المجاني، وإجراء الفحوصات اللازمة، مع تحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا،أن القافلة قدمت الكشف الطبى على 236 حالة جراحة، 324 حالة أطفال، 181 باطنة، 89 قلب، 57 أسنان، 60 نساء، 169 جلدية، 35 تنظيم أسرة، و129 رمد. كما أجريت 161 تحليلًا متنوعًا، 6 أشعة سينية، و3 موجات صوتية، إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 80 مواطنًا، وتحويل 13 حالة إلى المستشفى لاستكمال العلاج. كما تضمنت القافلة عقد 9 ندوات تثقيفية حول الصحة العامة، حضرها 132 مواطنًا.