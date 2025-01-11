زراعة 45 ألف شجرة ضمن المرحلة الثانية لمبادرة «100 مليون شجرة»

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بوابة الفجر

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن نجاح المحافظة في زراعة 45 ألف شجرة بمختلف مراكزها خلال عام 2024، ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، مؤكدًا أن هذه الجهود تهدف إلى مواجهة تحديات الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، من خلال زيادة الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز الوعي البيئي بين المواطنين.

وأشار اللواء كدواني إلى أن زراعة الأشجار المثمرة مثل الليمون، الكازوارينا، الكونوكاربس، البرتقال، اليوسفي، الجوافة، والتوت العماني تسهم في توفير بيئة نظيفة وصحية، مع تعزيز فرص العمل وتشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية.

وأضاف اللواء كدوانى  أن المحافظة تستعد حاليًا لإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة، بالتوازي مع جهود إنشاء مشتل داخل ديوان عام المحافظة، والذي يضم 1500 شتلة وعقلة متنوعة من نباتات الزينة مثل الورد البلدي والفل، لتعزيز جمال المدن بمختلف مراكز المحافظة.

وأوضح اللواء كدواني أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ رؤية القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من البُعد البيئي، ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، بهدف توفير بيئة نظيفة وآمنة لجميع المواطنين.

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