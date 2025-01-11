محافظ المنيا يتابع مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2024

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جانب من أعمال الرصف
جانب من أعمال الرصف

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الجهود لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى تسوية الطرق غير الممهدة بالمراكز والقرى، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لعام 2024. وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الحركة المرورية، مما يساهم في دعم التنمية المحلية وتحقيق رضا المواطنين.

وشدد المحافظ على الالتزام بالمعايير الفنية والجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أن تطوير شبكة الطرق يعد أحد المحاور الأساسية لتعزيز حركة الأفراد والبضائع بين مراكز وقرى المحافظة، بما يدعم جهود التنمية الشاملة.

وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالانتهاء من رصف عدة شوارع رئيسية، منها شارع الحرية بطول 450 م وعرض 10 م، وشارع صلاح سالم بطول 500 م وعرض 8 م، وشارع المعهد الديني بطول 250 م وعرض 8 م، وشارع عباس البحيري ومتفرعات من شارع صلاح سالم بإجمالي أطوال 1000 م وعرض 9 م. كما تم الانتهاء من رصف الشوارع الواقعة خلف ديوان مجلس المدينة بطول 2 كم وعرض 8 م، بالإضافة إلى تركيب بلاط الإنترلوك على الأرصفة الجانبية بشارعي أبو زيد علي والشهيد عبد الرحمن حسن غرب المدينة.

وفي مركز العدوة، تابعت الوحدة المحلية أعمال رصف شارع مصطفى كامل بالمدينة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية.

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