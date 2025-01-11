سرقة خزينة مشغولات ذهبية في الساحل.. وقرار قضائي ضد مرتكبتها

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس تشكيل عصابى تقوده سيدة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالساحل، 15 يوما علي ذمة التحقيق

كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا يفيد بتمكن أجهزة الأمن من ضبط تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص، تقوده ربة منزل بدائرة قسم شرطة الساحل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل خزينة بمسكن أحد الأشخاص واستبدالها بذهب مزيف.





وتم بإرشادهم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عملائهم سيئي النية 3 أشخاص، مقيمين بدائرة قسمى شرطة “روض الفرج، الساحل”، كما تم ضبط (مبلغ مالى - سيارة - حساب بنكى - بوليصة تحويل مبالغ مالية)، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.