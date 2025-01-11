سرقة خزينة مشغولات ذهبية في الساحل.. وقرار قضائي ضد مرتكبتها

حوادث
متهمة
متهمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس تشكيل عصابى تقوده سيدة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالساحل، 15 يوما علي ذمة التحقيق

كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا يفيد بتمكن  أجهزة الأمن من ضبط تشكيل عصابى مكون من  6 أشخاص، تقوده ربة منزل بدائرة قسم شرطة الساحل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل خزينة بمسكن أحد الأشخاص واستبدالها بذهب مزيف.


 

وتم بإرشادهم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عملائهم سيئي النية 3 أشخاص، مقيمين بدائرة قسمى شرطة “روض الفرج، الساحل”،  كما تم ضبط (مبلغ مالى - سيارة - حساب بنكى - بوليصة تحويل مبالغ مالية)، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت  النيابة العامة لتولى التحقيقات.

حوادث الفجر التحقيقات النيابة العامة المعارضات تجديد حبس تشكيل عصابي تجديد حبس تهم تهمة تهمة سرقة

مواد متعلقة

نشرة مرور "الفجر".. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

سحب 1157 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

جريمة غرضها السرقة.. حبس المتهمين بقتل سيدة في السلام

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال مشروع محور صلاح سالم الجديد بالقاهرة

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"

بدء محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"

بحوزتها كميات كبيرة من المخدرات.. حبس تاجرة كيف في السلام

تشديدات أمنية مكثفة قبل محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"

الأكثر قراءة

عاجل - تخفيض السرعات على طرق الإسكندرية.. قرارات جديدة لضمان سلامة المواطنين

عمرو أديب للإدارة السورية الجديدة: "هل تبيع مصر علشان الملثمين؟"

كورة لايف الآن; بث مباشر الأهلي×استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا دون تقطيع وجودةHD

جدل على الهواء بين لميس الحديدي ونائب وزير التعليم بسبب مادة التاريخ في "البكالوريا"

نائب وزير التعليم يكشف عن فلسفة نظام "البكالوريا" المقترح

فيسبوك الآن بث مباشر الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا حصريآ

عاجل.. أول تعليق من إمام عاشور بعد الهاتريك وفوز الأهلي أمام ستاد أبيدجان

الآن بث مباشر: الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا جودة HD