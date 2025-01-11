تأخيرات القطارات اليوم 11 يناير 2025: تفاصيل جديدة من هيئة سكك حديد مصر

يشهد العديد من المسافرين عبر خطوط السكة الحديد اليوم 11 يناير 2025 اهتمامًا بمواعيد وتأخيرات القطارات المتوقعة.

وبحسب التوجيهات الأخيرة من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تم تحديد متوسط تأخيرات القطارات لهذا اليوم على خطوط السكك الحديدية المختلفة.

تفاصيل تأخيرات القطارات اليوم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن تأخيرات القطارات اليوم تتفاوت حسب الخطوط، حيث وصلت متوسط التأخيرات إلى أوقات متفاوتة.

وفيما يلي أبرز التأخيرات على بعض خطوط القطارات:

خط القاهرة/ الإسكندرية : تصل التأخيرات إلى 20 دقيقة .

: تصل التأخيرات إلى . خط القاهرة/ أسيوط : تصل التأخيرات إلى 60 دقيقة .

: تصل التأخيرات إلى . خط أسيوط/ أسوان : تصل التأخيرات إلى 60 دقيقة .

: تصل التأخيرات إلى . خط بنها/ بورسعيد : تصل التأخيرات إلى 90 دقيقة .

: تصل التأخيرات إلى . خط طنطا/ المنصورة/ دمياط : تصل التأخيرات إلى 45 دقيقة .

: تصل التأخيرات إلى . خط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق/ المنصورة : تصل التأخيرات إلى 45 دقيقة .

: تصل التأخيرات إلى . خط طنطا/ قلين/ كفر الشيخ/ شربين: تصل التأخيرات إلى 70 دقيقة.

أسباب تأخيرات القطارات اليوم

وأوضحت الهيئة أن سبب التأخيرات يعود إلى المشروعات القومية الحالية التي تشارك فيها الهيئة، مثل الأعمال الإنشائية لتطوير بعض الخطوط.

تشمل هذه المشروعات:

إنشاء كبارى علوية وأنفاق .

. تجديد وصيانة السكك الحديدية .

. تطوير المزلقانات والمحطات .

. تحديث نظم الإشارات.

تسهم هذه الأعمال في تحسين السلامة والأمان على الخطوط، وهو ما سيعود بالنفع على الخدمات المقدمة للمسافرين على المدى البعيد.

الاعتذار والتوجيهات للمسافرين

في ختام البيان، قدمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتذارًا للجمهور بسبب هذه التأخيرات، والتي هي نتيجة للمشروعات الإنشائية الحالية.

كما طالبت الهيئة المسافرين باتخاذ الاحتياطات اللازمة بما يتناسب مع مواعيدهم وأعمالهم لتقليل تأثير هذه التأخيرات على رحلاتهم.

نصائح للمسافرين