عاجل:- ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا في 11 يناير 2025

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا عالميًا اليوم السبت 11 يناير 2025، حيث سجلت العقود الفورية للذهب زيادة بمقدار 19 دولارًا للأوقية، لتصل إلى 2،689.63 دولار، فيما سجلت العقود الآجلة 2،715.00 دولار بزيادة قدرها 25 دولارًا، وذلك وفقًا لتصريحات جيجار تريفيدي، كبير المحللين في شركة "Reliance Securities".

ويعزى هذا الارتفاع إلى تزايد القلق العالمي بسبب التوترات الاقتصادية السائدة، بالإضافة إلى المخاوف بشأن السياسات الاقتصادية المرتقبة من الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب.

سعر الذهب في مصر اليوم

على الصعيد المحلي، استقر سعر الذهب في مصر على آخر ارتفاع سجلته الأسعار أمس الجمعة.

ووفقًا للتقرير الصادر عن شعبة الذهب والمجوهرات، جاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

جرام الذهب عيار 14 : 2520 جنيهًا (زيادة 5 جنيهات).

: 2520 جنيهًا (زيادة 5 جنيهات). جرام الذهب عيار 18 : 3240 جنيهًا (زيادة 5 جنيهات).

: 3240 جنيهًا (زيادة 5 جنيهات). جرام الذهب عيار 21 : 3780 جنيهًا (زيادة 5 جنيهات).

: 3780 جنيهًا (زيادة 5 جنيهات). جرام الذهب عيار 24: 4320 جنيهًا (زيادة 6 جنيهات).

العوامل المؤثرة في زيادة أسعار الذهب

يعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها التوترات الاقتصادية العالمية والقلق بشأن السياسات الاقتصادية المستقبلية في الولايات المتحدة الأمريكية، مما يزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وتستمر أسواق الذهب في التفاعل مع هذه التغيرات الاقتصادية، مما يؤدي إلى تقلبات في الأسعار على المستويين المحلي والعالمي.

توقعات مستقبلية

من المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في التحرك بناءً على تطورات الأسواق العالمية، خاصة مع قرب تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة في الولايات المتحدة، مما قد يؤثر بشكل مباشر على السياسات الاقتصادية التي قد تزيد من الضغط على الأسواق المالية.