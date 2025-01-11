تفاصيل مقتل زوجين وإصابة نجلتهم علي يد زوجها في ميت غمر بالدقهلية

أقدم شاب في العقد الرابع من عمره على قتل حماه وحماته وأصاب زوجته بطعنات بالغة لخلافات سابقة بينهم في قرية المعثرة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.



تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمقتل شحص وزوجته على يد زوج نجلتهم وإصاب زوجته بطعنتت بالغة.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ميت غمر وسيارتين اسعاف إلى موقع الحادث وبالفحص تبين قيام شخص بالتعدي على أسرة زوجته إنه ي حياة والد ووالدة زوجته وأصاب الزوجة في قرية المعصرة ميت غمر بالدقهلية

وتبين أن المتهم أصاب زوجته وفاء عبد العزيز محمد بسيونى 32 سنة المعصرة ميت غمر بطعنات في جميع اجزاء الجسم مستخدما سلاح أبيض “سكين”.



اسماء الضحايا على يد زوج ابنتهم

كما تبين العثور على جثتين الأولى لصفاء محمد عباس 50 سنة من المعصرة ميت غمر جثه هامده والدة الزوجة، وعبدالعزيز محمد البسيونى 60 سنة المعصرة ميت غمر

جثه هامدة، والد الزوجة.



تم نقل الزوجة لمستشفى ميت غمر العام والجثتين لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.