تفاصيل مقتل زوجين وإصابة نجلتهم علي يد زوجها في ميت غمر بالدقهلية

محافظات
مقتل زوجين
مقتل زوجين

 أقدم شاب في العقد الرابع من عمره على قتل حماه وحماته وأصاب زوجته بطعنات بالغة لخلافات سابقة بينهم في قرية المعثرة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.


تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمقتل شحص وزوجته على يد زوج نجلتهم وإصاب زوجته بطعنتت بالغة.

 

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ميت غمر وسيارتين اسعاف إلى موقع الحادث وبالفحص تبين قيام شخص بالتعدي على أسرة زوجته إنه ي حياة والد ووالدة زوجته وأصاب الزوجة في قرية المعصرة ميت غمر بالدقهلية

وتبين أن المتهم أصاب زوجته وفاء عبد العزيز محمد بسيونى  32 سنة المعصرة ميت غمر بطعنات في جميع اجزاء الجسم مستخدما سلاح أبيض “سكين”.


اسماء الضحايا على يد زوج ابنتهم
 كما تبين العثور على جثتين الأولى لصفاء محمد عباس 50 سنة من المعصرة ميت غمر جثه هامده والدة الزوجة، وعبدالعزيز محمد البسيونى 60 سنة المعصرة ميت غمر 
جثه هامدة، والد الزوجة.


تم نقل الزوجة لمستشفى ميت غمر العام والجثتين لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية في الدقهلية العثور على جثتين بمحافظة الدقهلية جثة هامدة في المنصورة مباشرة التحقيقات مستشفى المنصورة الدولي

مواد متعلقة

أسعار السمك اليوم السبت 11-1-2025 في الدقهلية

أسعار البقوليات اليوم السبت 11-1 -2025 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية

أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم السبت 11-1-2025 في محافظة الدقهلية

اسعار الدواجن اليوم السبت 11-1-2025 في الدقهلية

محافظ الدقهلية في جولة بالمنصورة: سرعة الانتهاء من رفع كفاءة منطقة سوق الخضار بشارع بورسعيد

اسعار التوابل اليوم السبت 11-1 -2025 في محافظة الدقهلية

اسعار البيض اليوم السبت 11-1-2025 في الدقهلية

أسعار الخضروات اليوم السبت 11-1-2025 في الدقهلية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - تخفيض السرعات على طرق الإسكندرية.. قرارات جديدة لضمان سلامة المواطنين

عمرو أديب للإدارة السورية الجديدة: "هل تبيع مصر علشان الملثمين؟"

كورة لايف الآن; بث مباشر الأهلي×استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا دون تقطيع وجودةHD

جدل على الهواء بين لميس الحديدي ونائب وزير التعليم بسبب مادة التاريخ في "البكالوريا"

نائب وزير التعليم يكشف عن فلسفة نظام "البكالوريا" المقترح

فيسبوك الآن بث مباشر الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا حصريآ

عاجل.. أول تعليق من إمام عاشور بعد الهاتريك وفوز الأهلي أمام ستاد أبيدجان

الآن بث مباشر: الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا جودة HD