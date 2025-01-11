رئيس مجلس الوزراء يتفقد المتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت 11 يناير 2025، أعمال التشطيبات النهائية في المتحف المصري الكبير، في إطار الاستعدادات لافتتاح هذا الصرح الأثري الضخم قريبًا.

تأتي هذه الزيارة بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة آخر المستجدات الخاصة بالمتحف والمنطقة المحيطة، وتكثيف الجهود لضمان جاهزية الموقع لاستقبال الزوار.

افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أكبر وأهم المشاريع الثقافية في العالم، يحتوي على العديد من الكنوز الأثرية التي تعكس عراقة وتاريخ الدولة المصرية.

وتشمل هذه الكنوز القطع الأثرية من مختلف العصور التاريخية التي مرت بها مصر، بما في ذلك مقبرة توت عنخ آمون والعديد من القطع التي تسلط الضوء على الحضارة المصرية القديمة.

اجتماع مجلس الوزراء وتفاصيل الاستعدادات

في إطار التحضيرات، تم عقد اجتماع في مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لمناقشة الترتيبات الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير.

تم التطرق إلى عدد من النقاط المهمة، أبرزها:

إطلاق حملة ترويجية ضخمة للإعلان عن موعد الافتتاح عبر مختلف القنوات الوطنية والدولية، وكذلك من خلال البعثات المصرية بالخارج. استعداد المناطق المحيطة بالمتحف لاستقبال الزوار، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية الفنادق في المنطقة لاستيعاب الضيوف من الملوك ورؤساء الدول. مراجعة قائمة الشخصيات المدعوة لحضور حفل الافتتاح.

مشروعات تطوير المنطقة المحيطة

تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، والتي تشمل:

تنفيذ مسطحات خضراء .

. تصميمات جمالية للمناطق المحيطة.

للمناطق المحيطة. تطوير الميادين .

. أعمال الإضاءة وتحديث شبكات الري .

وتحديث . تحسين الطريق الدائري في محافظتي القاهرة والجيزة، بما يعزز الصورة البصرية للمنطقة.

مستقبل المتحف المصري الكبير

من المتوقع أن يُسهم المتحف المصري الكبير في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية ثقافية، ويعزز من السياحة الثقافية التي تمثل أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد المصري.