استقرار سعر الدولار اليوم 11 يناير 2025 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار اليوم السبت 11 يناير 2025 استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك. ويظل الدولار عند آخر انخفاض سجله في ختام تعاملات يوم الخميس الماضي.

في الوقت نفسه، ارتفع سعر الدولار الأمريكي عالميًا مدعومًا بالبيانات الإيجابية حول وظائف الولايات المتحدة، مما عزز التوقعات بتوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

استقر سعر الدولار في العديد من البنوك المصرية في تعاملات اليوم:

البنك المركزي المصري : 50.50 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع.

: 50.50 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع. المصرف المتحد : 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

: 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع. بنك مصر : 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

: 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع. بنك قناة السويس : 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

: 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية : 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

: 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع. بنك فيصل الإسلامي : 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

: 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع. البنك الأهلي : 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

: 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي CIB: 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

الارتفاع العالمي للدولار الأمريكي

على الصعيد العالمي، ارتفع الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية أن الوظائف الأمريكية زادت بشكل أكبر من المتوقع الشهر الماضي.

هذا النمو الاقتصادي أدى إلى تعزيز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد يتوقف عن تخفيف السياسة النقدية في اجتماعه المقبل.

كما أظهرت تقارير أخرى ارتفاع توقعات التضخم من قبل المستهلكين الأمريكيين للعام المقبل وما بعده، مما دفع العملة الخضراء للاستمرار في مكاسبها.

توقعات سعر الدولار في المستقبل القريب

من المتوقع أن يستمر الدولار في الحفاظ على استقراره أمام الجنيه المصري على المدى القصير، في ظل التوجهات الاقتصادية العالمية والمحلية، وسط ترقب لقرار البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية في اجتماعه القادم.