وفاة طالبين دهسا أسفل عجلات قطار بالمنيا

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توفي طالبين دهسا أسفل عجلات قطار أثناء عبورها المزلقان  في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، تم نقلهم إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وفاة طالبين دهسا أسفل عجلات القطار أثناء عبورهم مزلقان ملوي جنوب محافظة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة كل من "ر.ك"، "ع.م" مقيمين في احدي قري مركز ملوي.

تم نقل المتوفيين إلى ثلاجة حفظ الموتي في مستشفي ملوي التخصصي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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