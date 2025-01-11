الطقس اليوم السبت 11 يناير 2025: أمطار وفرص صقيع على بعض المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 11 يناير 2025، حيث يتوقع أن يتأثر الطقس بمنخفض جوي على شمال البلاد وشمال الوجه البحري، ما يؤدي إلى فرص لسقوط الأمطار التي تتراوح بين خفيفة ومتوسطة على فترات متقطعة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

النهار : من المتوقع أن يكون الطقس معتدلًا في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للدفء في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

: من المتوقع أن يكون الطقس معتدلًا في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للدفء في جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الليل: يشهد الطقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الظواهر الجوية المتوقعة

شبورة مائية : تحذر الهيئة من ظهور شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية، السريعة، والقريبة من المسطحات المائية، مع احتمال أن تكون كثيفة في وسط سيناء وشمال الصعيد.

: تحذر الهيئة من ظهور شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية، السريعة، والقريبة من المسطحات المائية، مع احتمال أن تكون كثيفة في وسط سيناء وشمال الصعيد. أمطار خفيفة إلى متوسطة: ستتساقط على السواحل الشمالية، شمال الوجه البحري، وجنوب الوجه البحري، مع امتداد تأثيرها إلى القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وخليج السويس. كما قد تصل إلى بعض مناطق شمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين

البحر المتوسط : حالته تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

: حالته تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية. البحر الأحمر: حالته معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة : 19° العظمى، 11° الصغرى.

: 19° العظمى، 11° الصغرى. الإسكندرية : 19° العظمى، 9° الصغرى.

: 19° العظمى، 9° الصغرى. السويس : 21° العظمى، 11° الصغرى.

: 21° العظمى، 11° الصغرى. شرم الشيخ : 23° العظمى، 13° الصغرى.

: 23° العظمى، 13° الصغرى. الغردقة : 24° العظمى، 14° الصغرى.

: 24° العظمى، 14° الصغرى. الفيوم : 20° العظمى، 10° الصغرى.

: 20° العظمى، 10° الصغرى. المنيا : 20° العظمى، 6° الصغرى.

: 20° العظمى، 6° الصغرى. أسيوط : 20° العظمى، 7° الصغرى.

: 20° العظمى، 7° الصغرى. سوهاج: 21° العظمى، 8° الصغرى.

التحذيرات والنصائح

توصي الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، خاصة في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية.