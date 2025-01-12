دراسة أكاديمية تسلط الضوء على التحولات الاجتماعية والاقتصادية في منطقة بشاير الخير

محافظات
بوابة الفجر

ناقشت الباحثة جيهان كمال فريد حسن كشك، السبت، رسالة دكتوراه الفلسفة في الآداب من معهد العلوم الاجتماعية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، تحت عنوان "التغيرات الاجتماعية والاقتصادية لسكان منطقة بشاير الخير".

وتناولت الرسالة دراسة مقارنة لسكان منطقة بشاير الخير 3 بمنطقة القباري، محافظة الإسكندرية، قبل وبعد عمليات التطوير، وناقشت تأثير هذه التغيرات على السكان. 

وركزت الدراسة على التحديات والصعوبات التي تواجه السكان في التكيف مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، كما استهدفت تقييم مدى تحقيق هذه التغيرات لأهدافها التنموية، وسعت أيضًا إلى جمع مقترحات السكان لتفعيل وتحقيق استدامة هذه التغيرات.

نتائج الدراسة

 

وأظهرت النتائج تأثيرًا ملموسًا وإيجابيًا للتطوير على أوضاع سكان المنطقة، بما في ذلك تحسين حالة السكن، وتوفير الخدمات الأساسية، والتعليمية، والترفيهية، والصحية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية وتغيير القيم والعادات السائدة. أكدت الدراسة نجاح مشروع التطوير في تحقيق أهدافه الرامية إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان.

 

إشراف الرسالة

 

 الدكتور سامية محمد جابر، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، الدكتور محمد علي محمد البدوي، أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب جامعة الإسكندرية الدكتورة أسماء محمد عباس، أستاذ علم الاجتماع المساعد ومدير معهد العلوم الاجتماعية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.


لجنة المناقشة

 

 الدكتور عبد الوهاب جودة الحايس، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس، الدكتور سلوى السيد عبد القادر، أستاذ ورئيس قسم "الأنثروبولوجيا" بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.


وحصلت الباحثة على تقدير مشرف على الرسالة، وسط إشادة بأهمية الدراسة ومخرجاتها العملية في تحسين ظروف سكان المنطقة ودعم الخطط التنموية بالمجتمع.

 

الاقتصادية الاجتماعية استدامة التكيف مع التغيرات الدكتور محمد علي العلاقات الاجتماعية العمل العلوم الاجتماعية اليوم السبت الوضع الاجتماعي توفير الخدمات جامعة الاسكندرية رسالة دكتوراه كلية الآداب جامعة الإسكندرية

مواد متعلقة

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالإسكندرية وسط متابعة ميدانية دون شكاوى

أمطار متوسطة إلى خفيفة... استعدادات شركة المياه والصرف الصحي لطقس غدًا في الإسكندرية

الخير في أمتي.. مشاهد إنسانية من شوارع الإسكندرية

افتتاح سوق اليوم الواحد بنطاق حي العامرية ثانً في الإسكندرية

خفيفة إلى متوسطة... طقس غدًا في الإسكندرية

مياه الإسكندرية تواصل حملاتها لإزالة التعديات على شبكة المياه بالمناطق التابعة لفرع السيوف

تعرف على قرارات محافظ الإسكندرية للحد من الحوادث على محور المحمودية والحفاظ على الأرواح والممتلكات

أوراق الإمام محمد عبده المجهولة... ندوة بمكتبة الإسكندرية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - تخفيض السرعات على طرق الإسكندرية.. قرارات جديدة لضمان سلامة المواطنين

عمرو أديب للإدارة السورية الجديدة: "هل تبيع مصر علشان الملثمين؟"

كورة لايف الآن; بث مباشر الأهلي×استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا دون تقطيع وجودةHD

جدل على الهواء بين لميس الحديدي ونائب وزير التعليم بسبب مادة التاريخ في "البكالوريا"

نائب وزير التعليم يكشف عن فلسفة نظام "البكالوريا" المقترح

فيسبوك الآن بث مباشر الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا حصريآ

عاجل.. أول تعليق من إمام عاشور بعد الهاتريك وفوز الأهلي أمام ستاد أبيدجان

الآن بث مباشر: الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا جودة HD