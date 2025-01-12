دراسة أكاديمية تسلط الضوء على التحولات الاجتماعية والاقتصادية في منطقة بشاير الخير

ناقشت الباحثة جيهان كمال فريد حسن كشك، السبت، رسالة دكتوراه الفلسفة في الآداب من معهد العلوم الاجتماعية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، تحت عنوان "التغيرات الاجتماعية والاقتصادية لسكان منطقة بشاير الخير".

وتناولت الرسالة دراسة مقارنة لسكان منطقة بشاير الخير 3 بمنطقة القباري، محافظة الإسكندرية، قبل وبعد عمليات التطوير، وناقشت تأثير هذه التغيرات على السكان.

وركزت الدراسة على التحديات والصعوبات التي تواجه السكان في التكيف مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، كما استهدفت تقييم مدى تحقيق هذه التغيرات لأهدافها التنموية، وسعت أيضًا إلى جمع مقترحات السكان لتفعيل وتحقيق استدامة هذه التغيرات.

نتائج الدراسة

وأظهرت النتائج تأثيرًا ملموسًا وإيجابيًا للتطوير على أوضاع سكان المنطقة، بما في ذلك تحسين حالة السكن، وتوفير الخدمات الأساسية، والتعليمية، والترفيهية، والصحية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية وتغيير القيم والعادات السائدة. أكدت الدراسة نجاح مشروع التطوير في تحقيق أهدافه الرامية إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان.

إشراف الرسالة

الدكتور سامية محمد جابر، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، الدكتور محمد علي محمد البدوي، أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب جامعة الإسكندرية الدكتورة أسماء محمد عباس، أستاذ علم الاجتماع المساعد ومدير معهد العلوم الاجتماعية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.



لجنة المناقشة

الدكتور عبد الوهاب جودة الحايس، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس، الدكتور سلوى السيد عبد القادر، أستاذ ورئيس قسم "الأنثروبولوجيا" بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.



وحصلت الباحثة على تقدير مشرف على الرسالة، وسط إشادة بأهمية الدراسة ومخرجاتها العملية في تحسين ظروف سكان المنطقة ودعم الخطط التنموية بالمجتمع.