لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم

حوادث
قوة أمنية
قوة أمنية


شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها؛ أسفرت عن ضبط 2871 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.
فقد أسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1348 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 1523 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفات لشروط التعاقد.

حوادث الفجر الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء الإدارة العامة لشرطة النقل الادارات العامة الاجهزة الامن

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