عاجل - تخفيض السرعات على طرق الإسكندرية.. قرارات جديدة لضمان سلامة المواطنين

أصدر الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، قرارًا مهمًا يتعلق بتعديل السرعات القصوى على بعض الطرق الرئيسية في الإسكندرية، وذلك بهدف تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث، خاصة على الطرق التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة. وفيما يلي تفاصيل السرعات الجديدة ونصائح القيادة:

تعديل السرعات القصوى على طريق المحمودية

تم تخفيض السرعة القصوى على طريق المحمودية من 90 كيلومترًا في الساعة إلى 70 كيلومترًا في الساعة. يأتي هذا التعديل في إطار الحرص على سلامة مستخدمي الطريق، خاصة مع زيادة الحركة المرورية عليه.

سرعة طريق البحر (كورنيش الإسكندرية)

تم تحديد السرعة القصوى على طريق البحر المعروف بـ كورنيش الإسكندرية عند 60 كيلومترًا في الساعة.

وتم مراعاة الطبيعة السكنية والسياحية للطريق، حيث يشهد حركة مكثفة من السكان والزوار، مما يجعل الالتزام بالسرعة المحددة ضروريًا لضمان سلامة الجميع.

السرعات القصوى على الطريق السريع (القاهرة - الإسكندرية الصحراوي)

على الطريق السريع «القاهرة - الإسكندرية الصحراوي»، تم تحديد السرعات وفقًا لنوع المركبة كالتالي:

السيارات الملاكي: 100 كيلومتر في الساعة.

100 كيلومتر في الساعة. سيارات نقل الركاب: 90 كيلومترًا في الساعة.

90 كيلومترًا في الساعة. سيارات النقل: 80 كيلومترًا في الساعة.

80 كيلومترًا في الساعة. المركبات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات: 70 كيلومترًا في الساعة.

يأتي ذلك بهدف تحقيق التوازن بين سرعة التنقل وسلامة المركبات على هذا الطريق الحيوي.

سرعات الطريق الدائري بالإسكندرية (طريق أبيس - كارفور)

تم تحديد السرعة القصوى على الطريق الدائري «طريق أبيس - كارفور» بـ 90 كيلومترًا في الساعة.

هذا الطريق يعد واحدًا من المحاور الرئيسية في الإسكندرية، لذا فإن تحديد السرعة المناسبة يهدف لتجنب الحوادث وتسهيل حركة المرور.

توصيات مهمة للسائقين في الإسكندرية

النصائح العامة:

الالتزام بالسرعات المحددة لكل طريق لتجنب المخالفات والغرامات.

الحذر أثناء القيادة في الأوقات التي تشهد ظروفًا جوية سيئة، مثل الأمطار أو الشبورة المائية، حيث يُنصح بتقليل السرعة.

الانتباه لإشارات المرور، خاصة في المناطق السكنية والمدارس، حيث تكون السرعة أقل لضمان سلامة المشاة.

السلامة المرورية:

التأكد من صيانة السيارة بشكل دوري، بما يشمل الإطارات والمكابح.

الالتزام بحزام الأمان، وعدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

ترك مسافة آمنة بين المركبات، خاصة على الطرق السريعة.

أهمية الالتزام بالسرعات الجديدة

تسهم السرعات المحددة في تقليل الحوادث المرورية بشكل كبير، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو الطرق التي تشهد حركة مرورية مكثفة. ويُعد الالتزام بهذه السرعات جزءًا من الجهود التي تبذلها محافظة الإسكندرية لتوفير بيئة قيادة آمنة للجميع.