بدر عبد العاطي يستقبل وزيرا خارجية الصومال وإريتريا لبحث سبل التعاون المشترك

أخبار مصر
بوابة الفجر


يستقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت الموافق ١١ يناير، كلًا من: عثمان صالح محمد  - وزير خارجية إريتريا، وأحمد معلم فقي - وزير خارجية الصومال، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات والملفات والقضايا المشتركة.


ويعقب استقبال الوزير عبد العاطي، اجتماع للجنة الوزارية المشتركة الثلاثية بين مصر وإريتريا والصومال، وذلك بمشاركة وزراء الخارجية الثلاث.

ومن المقرر أن ينطلق مؤتمر صحفي، بعد قليل، للإعلان عن تفاصيل اللقاء والمشاورات التي جرت بينهم، حول القضايا المشتركة، وسبل التعاون المشترك

وزير الخارجية
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