عاجل - الأمن السوري يحبط مخطط داعشي لتفجير مقام السيدة زينب بالعاصمة دمشق

قالت وكالة الأنباء السورية، إن إدارة الأمن العام تمكنت بعد معلومات جهاز الاستخبارات العامة من إفشال مخططات خلية تابعة لتنظيم داعش، قبل قيامها باستهداف مقام السيدة زينب في العاصمة السورية دمشق.

وأكدت إدارة الأمن العام، أنها اعتقلت الخلية الداعشية، وأسفرت العملية عن اعتقال الأشخاص المتورطين في هذه المحاولة لتنفيذ عمل إجرامي كبير يستهدف الشعب السوري، مؤكدة أن جهاز الاستخبارات العامة يضع كل إمكانياته للوقوف في وجه كل محاولات استهداف الشعب السوري بكافة أطيافه.